В ходе внеплановой проверки, проведенной на основании обращения граждан, Государственная служба пожарной охраны МЧС выявила многочисленные недочеты в сфере пожарной безопасности в ночном клубе ENJOY (Низаминский район, просп. Бабека, квартал 2222).

Как сообщили в МЧС, эти недочеты создавали непосредственную угрозу жизни и здоровью человека, а также окружающей среде и имущественным интересам государства.

На объекте нет пожарного выхода, в главном зале объекта использованы деревянные дикты, обшитые ковром, что тоже создает дополнительную угрозу для пожара, двери объекта не открываются для выхода на случай эвакуации, на объекте не установлена автоматическая сигнализация, оповещающая о пожаре, объект не обеспечен средствами для тушения пожара и огнетушителями, на объекте нет электрического генератора на случай отключения электричества, эксплуатация объекта не согласована с Государственной службой пожарной охраны.

Учитывая вышеизложенное, было принято решение приостановить работу ночного клуба и оказание им услуг.