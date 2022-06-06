Европейские имбецилы в своём рвении вновь показали, что считают своих собственных граждан, свой бизнес врагами не меньшими, чем россиян. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя шестой пакет санкций ЕС.

По его словам, цель Запада не Россия, а «пожар мировой революции в экономике»

«Только кое-кто забыл, что революция пожирает своих детей. Не могут сразу отказаться от российской нефти. Свои же граждане и бизнес могут поставить к стенке. Поэтому теперь придётся рыскать по всему миру в поисках сырья такого же качества.

Санкции против Национального расчётного депозитария созданы ради фразы: «Цель достигнута, в России дефолт». Но РФ не отказывается платить. А по инвестиционной сфере будет нанесён сокрушительный удар.

Сбербанк, МКБ и Россельхозбанк продолжают нормально работать после отключения от SWIFT, внутрироссийские операции от него не зависят и проводятся в стандартном режиме.

Судя по тому, как действуют ограничения и куда катится экономическая ситуация в ЕС на фоне нелепых антироссийских страшилок, что-то пошло не так», – заявил он.