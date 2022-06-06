Турция создаст энергетическую базу по добыче газа в Черном море на глубине 2200 метров, сообщает Milliyet.

Турция вложит почти $10 млрд в проект по добыче и транспортировке 540 миллиардов кубометров газа в Черном море, сообщала ранее газета «Сабах». Общая длина морской части газопровода от турецкого газового месторождения Сакарья на шельфе Черного моря до порта Фильос составит 155 километров. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году.

«В гигантском проекте, на котором днем и ночью работают 4200 человек, на глубине 2200 метров под водой создана энергетическая база. Устьевая арматура будет размещена в 10 скважинах этой энергобазы, которая находится на морском дне. Вес одного из таких клапанов составляет около 65 тонн. Блок управления, который разместят на морском дне, весит 260 тонн. Газ будет поступать на эту энергетическую базу, а оттуда по трубопроводу транспортироваться на берег», — пишет газета.

По ее данным, 30 судов одновременно будут работать над прокладкой труб для транспортировки газа из 10-скважинного участка к берегу.

«При этом морские скалы для трубопровода будут срезаны, а щели заполнены… В процессе Турция побьет много рекордов», — отмечает газета.

Ожидается, что в первом квартале 2023 года ежедневная добыча газа составит 10 миллионов кубометров.