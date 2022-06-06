На днях стало известно, что Турция бесплатно передаст «Байрактар» Литве.

«Это невероятно, Турция согласилась бесплатно передать «Байрактар», на покупку которого Литва собирала деньги. Это потрясающе! На собранные деньги мы закупим необходимые для «Байрактара» боеприпасы, а оставшиеся деньги пойдут на поддержку Украины. Спасибо, Турция!», — сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас написал в Twitter.

Известно, что на сбор необходимых для покупки «Байрактара» 5 млн долларов, литовцам понадобилось всего чуть более трех суток. Сбор организовал местный журналист Андрюс Тапинас.

Это интересный шаг Анкары. Турция не могла не знать, что этот беспилотник предназначается защитникам Украины. То есть для того, чтобы бить по армии России. И тем не менее она открыто демонстрирует такую свою позицию на глазах у Москвы.

И Кремль, возможно, из-за условий изоляции, в которых он находится, вынужден принимать такой расклад. И даже, с подачи той же Анкары, идет на попятную в решении затянувшейся проблемы с вывозом зерна из Украины морским путем.

Что ж, дай Бог, чтоб так и случилось. Вопрос в том, как это всё удается совмещать и воплощать Турции, в отличие, скажем, от таких могущественных государств как США или Великобритания? Как ей удается демонстрировать практическую поддержку украинской армии, уничтожающей захватчиков из РФ, и тут же склонять эту же Россию к разговору об открытии зернового коридора из страны, которую та пытается захватить?

На эти вопросы Minval.az ответил Игорь Семиволос, известный украинский аналитик, исполнительный директор Центра ближневосточных исследований (Киев).

По его словам, нет смысла, наверное, сравнивать роли и задачи, которые играют и решают в рамках этой войны Великобритания и США с одной стороны и Турция с другой. Следует разделить ответ на два компонента.

Первый – руководство Турции в настоящее время решает целый ряд внутри- и внешнеполитических задач, которые крайне важны для страны в целом и для политического будущего правящей партии, в частности. Выборы 2023 года не за горами, а их результаты во многом будут определяться состоянием турецкой экономики, которая переживает сложные времена в связи с российско-украинской войной.

Данное обстоятельство в значительной степени обозначило устойчивый турецкий тренд на посредничество в конфликте. Результативность таких усилий зависит от поддержания постоянного контакта с российским руководством.

«Не секрет, что Москва рассчитывает на дальнейший дрейф Турции в так называемую евразийскую сторону и лелеет надежды на усиление разногласий по линии Анкара-Вашингтон и Анкара-Брюссель. Москва, пребывая в стесненных обстоятельствах из-за нарастающих экономических санкций и оказавшись перед лицом усиливающейся антипутинской коалиции, вынуждена учитывать турецкие интересы в полной мере в расчете на приз в будущем. Скажу сразу, это достаточно сложная игра, которая может привести как к положительным результатам, так и наоборот, нанести серьезные репутационные потери.

Поэтому Анкара очень осторожна – инициативы сопровождаются вовлечением в процесс международных организаций, в первую очередь ООН. Естественно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает и на диалог с Джо Байденом, особенно на фоне начавшейся очередной военной кампании на севере Сирии», — сказал Семиволос.

В целом, отметил он, можно констатировать, что Турции удалось усилить свое геополитическое влияние в регионе и ее позиция услышана всеми игроками и принимается во внимание. Конечно, есть опасность «головокружения от успехов», что может сыграть с Анкарой злую шутку, но этот сценарий пока отложенный.

«Балансировать и вести бесконечные переговоры в надежде на максимальный выигрыш – вот как мне представляется нынешняя турецкая политика. Такой подход легко проиллюстрировать усилиями Анкары по де-блокаде украинских портов. Турция заинтересована в украинской пшенице и готова выступить хабом для ее транспортировки, но при этом не согласна с усилением присутствия в Черном море натовских кораблей для сопровождения караванов с зерном. Турция хочет опереться в своих усилиях на институт ООН, но в случае успеха именно Анкара будет основным бенефициаром. По большому счету, нас это устраивает, и мы готовы помочь ей в решении этих задач», — заявил аналитик.

Второй момент, на котором хотелось бы остановиться – это поставка Украине вооружений. Анкара настаивает, что поставки ударных беспилотников осуществляются в рамках коммерческого контракта, в отличие, скажем, от поставок вооружений европейскими странами и США, где львиная часть поставляется в качестве военной помощи.

«Сама история с литовской инициативой и реакция турецкой стороны полна эмпатии и чувства благодарности. Ни капли не умаляя ценность поступка турецких оружейников и руководства фирмы как такового, скажу, что это отличный пиаровский ход, решающий сразу несколько задач одновременно – от рекламы продукции до продвижения позитивного имиджа Турции в Европе. Отличный ход, искренне плюсую», — заключил Семиволос.

Самир Ибрагимов