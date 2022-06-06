Главы МИД Турции и Азербайджана Мевлют Чавушоглу и Джейхун Байрамов посетили волейбольный мачт.
Об этом в соцсети «Твиттер» написал турецкий министр, сопроводив сказанное соответствующим видео.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun kardeşimle #FileninSultanları’nı Ankara’dan galibiyetle uğurluyoruz. 🇹🇷🇦🇿
Final’de Ankara’da tekrar buluşmak üzere Filenin Sultanları! #MilletlerLigi@bayramov_jeyhun @TVForgtr pic.twitter.com/AeuJzKTNrL
— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 5, 2022
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