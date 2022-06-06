По состоянию на июнь 2022 года Запорожская область захвачена российскими войсками почти на 60%. Об этом сообщает сайт президента Украины.

Сообщается, что начальник местной областной администрации Александр Старух доложил президенту Владимиру Зеленскому, что почти 60% территории региона временно захватили российские войска, местами продолжаются бои.

По его словам, 77 населенных пунктов Запорожской области обесточены из-за боевых действий. Противник разрушил 2701 объект инфраструктуры, из которых на сегодняшний день восстановлено почти 700.

Тем временем в областном центре созданы гуманитарные хабы для приема жителей временно захваченных территорий и населенных пунктов, где продолжаются боевые действия.

«Последние 15 дней самое большое количество людей приезжает из Херсонской области. Также прибывают из Мариуполя», — добавил Старух.