Экс-редактор российского пропагандистского «Первого канала», внештатная сотрудница немецкой газеты Die Welt Марина Овсянникова после посещения Одессы приехала еще и в Киев. Об этом она заявила в Facebook утром 5 июня.

По ее словам, Киев «встретил многочасовыми очередями за бензином».

«Когда живешь в Москве, сложно понять, какие трудности в обычной повседневной жизни приходится преодолевать украинцам. Очень поразил комендантский час. Зловещая утренняя тишина, пустые улицы и воющая сирена. До сих пор не удается избавиться от ощущения, как возможна война в 21 веке? Хочется плакать от бессилия… Почему мы не можем остановить все это безумие?» – написала журналистка.

Она не уточнила, когда была в Киеве.