Вице-спикер армянского парламента, координатор оппозиционного движения «Сопротивление» Ишхан Сагателян заявил, что с начала протестов с требованием отставки премьера страны Никола Пашиняна были арестованы 24 человека, около 2,5 тысячи за весь период были доставлены в полицейские отделения. Соответствующее сообщение он оставил в соцсетях.

По официальным данным, к настоящему времени в различные отделения полиции доставлено более 2,1 тысячи участников движения сопротивления, напомнил Сагателян. Одновременно он утверждает, что не все приводы были задокументированы полицией.

«На самом деле количество подвергнутых приводу составляет около 2,5 тысячи человек. С 25 апреля были задержаны 48 граждан, 24 из них арестованы. И сейчас суды рассматривают ходатайства об арестах», — написал оппозиционер.

Также он утверждает, что в Армении есть около 50 политзаключенных, включая тех, кто был арестован до начала протестов.