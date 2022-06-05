Болгария, Северная Македония и Черногория не разрешили пролет самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сербию, подтвердили в МИД России. Визит главы МИД России в Белград не состоится, рассказал «Интерфаксу» источник в МИДе.

«Способностью к телепортации наша дипломатия еще не овладела», — заметил собеседник агентства.

Визит был запланирован на 6-7 июня. Лавров должен был встретиться с президентом Сербии Александром Вучичем, своим коллегой Николой Селаковичем, председателем парламента Ивицей Дачичем и патриархом Сербским Порфирием. Из-за проблем с перелетом российского министра Вучич утром 6 июня встретится с послом Александром Боцан-Харченко.