В Казахстане началась публикация результатов экзит-поллов, проводившихся с участниками референдума о поправках в Конституцию республики. Первые же данные показывают, что большинство проголосовавших поддержало конституционную реформу.

Первый экзитпол опубликовал телеканал KTK. Согласно его данным, 79,4% опрошенных заявили, что проголосовали за поправки в Конституцию.

Напомним, что итоговая явка на референдуме составила 68,44%. Если данные экзитполла будут подтверждены подсчетом голосом, это будет означать, что более 50% всех имеющих право голоса граждан Казахстана поддержали реформу Конституции.

Поправки в Конституцию Казахстана отменяют суперпрезидентскую форму правления в республике, увеличивают полномочия парламента и делают правительство подотчетным парламентариям. Полномочия президента существенно сокращаются, ему запрещается участвовать в политических партиях, а его родственникам – занимать руководящие должности в госструктурах и квазигосударственных организациях.