Под Харьковом украинскими военными был ликвидирован наемник ЧВК «Вагнер» из Бурятии Владимир Анданов, известный под позывным «Ваха». О его смерти сообщили бурятские Telegram-каналы 5 июня и подтвердило всероссийская организация «Боевое братство».

На Донбассе он воевал против ВСУ в роте спецназа НВФ «Ольхон» с 2014 года. Участвовал в боях за Дебальцево. В частности, засветился на популярном видео из Горловки, где россияне называли города, из которых приехали убивать украинцев. После 2015 года ездил воевать в Сирию. В 2017 году он вернулся в Бурятию. В 2022 году Анданов принял участие в так называемой «спецоперации» РФ.

В организации отметили, что предположительно Ваху ликвидировал снайпер ВСУ.