Российские войска пытаются атаковать позиции Вооруженных сил Украины в Харьковской области, на Донбассе и на юге. Об этом 5 июня проинформировал в Fаcebook Генеральный штаб ВСУ.

«На славянском направлении усилия противника сосредоточены на продолжении наступления в направлении населенного пункта Славянск. […] Россияне безуспешно пытались вести наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Богородичное и Долгенькое [Харьковской области]», – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что на лиманском направлении противник при поддержке артиллерии «возобновил наступление в районе населенного пункта Святогорск, имеет значительные потери в живой силе, вооружении и технике».

«Ведет штурмовые действия в направлении населенного пункта Старый Караван. Боевые действия продолжаются. На северодонецком направлении враг обстреливал подразделения наших войск и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Тошковка, Устиновка из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня», – отметили в Генштабе ВСУ.

По его данным, возле Бахмута и Берестового россияне применили штурмовую и армейскую авиацию, а возле Белогоровки и Николаевки вели штурмовые действия.

«Враг понес значительные потери в живой силе и технике. Удачи не имеет, боевые действия продолжаются. На авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. […] Наносил удары с самолетов оперативно-тактической и армейской авиации вблизи Новоселовки, Нью-Йорка, Марьинки и Каменского», – объяснили в ВСУ.

Штурмовые действия россиян «с целью восстановления ранее утраченного положения» ВСУ зафиксировали и в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области.

«После огневого поражения силами обороны Украины отошли на ранее занятые позиции», – подчеркнули в Генштабе.