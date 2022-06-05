Сегодня в ходе боевых действий у трассы Артемовск-Лисичанск погиб российский генерал-майор Роман Кутузов. Информацию подтвердил проект InformNapalm.

В траурных постах пропагандисты также сообщали о его гибели.

Обстоятельства смерти генерала в РФ не раскрывают, но отмечают, что он «ушел как солдат, как воин».

При этом спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук добавил следующее: «Предварительно стало известно, что сегодня в Украине погиб так называемый командир армейского корпуса «ДНР», генерал-майор Кутузов Р.В.».