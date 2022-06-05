Министерство иностранных дел Украины требует от спикера парламента Венгрии Ласло Кевера справку о его психическом состоянии. Ведомство считает, что только после этого можно оценивать заявление политика касательно президента Владимира Зеленского

Об этом говорится в заявлении спикера МИД Олега Николенко.

«МИД Украины ожидает обнародования спикером парламента Венгрии Ласло Кевером справки о состоянии его психического здоровья. Дальнейшая оценка словам господина Кевера напрямую зависит от заключения, зафиксированном в справке», — говорится в сообщении.

Также Николенко добавил, что венгерские политики продолжают оправдывать преступления России, которые она совершает на территории Украины.

«К большому сожалению, венгерские политики упорно продолжают поливать грязью Украину и отбеливать преступления России. Такая позиция не удивляет, ведь исторически Венгрия уже не раз ориентировалась на сторону зла», — добавил спикер МИД.