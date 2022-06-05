Польский журнал Wprost разместил на обложке свежего номера президента России Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, которые проводили телефонный разговор на тему войны в Украине. Обложку издание показало 5 июня в Fаcebook.

Номер, который датирован 6–12 июня, журналисты посвятили в том числе войне России против Украины.

«Шольц и Макрон спасают лицо Путина», – описали смысл обложки в издании.

На обложке с одной стороны телефонной трубки изображены Шольц и Макрон, с другой – Путин, принимающий ванну в жидкости красного цвета, символизирующей кровь.