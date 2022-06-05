Министерство обороны Австралии сообщило в воскресенье о том, что самолет — разведчик ВМС Австралии был перехвачен китайским истребителем в международном воздушном пространстве в районе Южно-Китайского моря.

Соответствующее заявление оборонного ведомства было опубликовано на его сайте.

Минобороны отмечает, что патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon «был перехвачен 26 мая 2022 года китайским истребителем J-16 («Цзянь-16″) во время обычного наблюдения в международном воздушном пространстве в районе Южно-Китайского моря». «(Выполненный китайским самолетом) перехват вынудил австралийский P-8 совершить опасный маневр, который поставил под угрозу безопасность самолета и его экипажа», — указали в министерстве.