Украинские военные способны выбить россиян из Северодонецка. Однако город не имеет важного стратегического значения.

Об этом заявил глава Луганской ОГА Сергея Гайдая в блиц-интервью для «Суспільне».

«Здесь военное командование должно принимать решение, потому что выбить русских из Северодонецка — возможно. Эта задача нам по силам. Единственное — а какой будет следующий шаг? Они отойдут и из тяжелой артиллерии с авиацией уничтожат все. В стратегическом плане город Северодонецк не имеет огромного значения», — заявил Гайдай.

Как отметил председатель Луганской ОГА, Лисичанск имеет более выгодное значение для украинских военных из-за своего расположения. Однако, учитывая то, что Северодонецк, является областным центром, отражение города поднимет боевых дух украинцев, а россиян — деморализует после их «громких» заявлений о контроле.

«А как они контролируют город, где идут бои? Только позавчера взяли шестерых пленных. Что же это за контроль такой? Мы же понимаем, что они просто врут», — добавил Гайдай.