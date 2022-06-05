Согласно информации МВД, автоавария произошла из-за технической неисправности. В следственном отделении Шекинского городского отдела полиции ведется расследование.

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Примерно в 17:10 в Центральную больницу Шекинского района были доставлены 11 человек, пострадавших в результате падения автобуса в овраг в Шеки. Эти данные приводятся в сообщении TƏBİB.

Согласно сообщению, 10 гражданам была оказана первая помощь, и около 18:30 их выписали домой. У одного человека диагностирована травма поясничной области, перелом поясничного отдела позвоночника, в настоящее время он находится на обследовании.

Всего на прогулку в Шеки из Самухского района приехало 22 человека, в том числе 4 учителя, 2 родителя и 16 учащихся.

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Стали известны детали ДТП в Шеки. Выяснилось, что за рулем автобуса находился житель Самухского района Эйяр Камиль оглу Ахмедов (1959 г.р.).

Автобус Isuzu (20 AY 305) сошел с дороги и упал в овраг. В автобусе кроме водителя находились еще 22 человека, жители Самухского района — 16 учащихся и 6 педагогов или родителей.

Все пострадавшие направлены в Шекинскую центральную районную больницу.

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В Шеки перевернулся автобус, перевозящий туристов.

Известно, что сегодня около 16.30 в горной местности на базе отдыха в Шеки перевернулся автобус. В автобусе находились около 25 туристов. Есть пострадавшие, пишет АПА.

Согласно информации МЧС, упал в овраг. На место происшествия направлены спасатели.