4 июня в столице Бельгии Брюсселе состоялся VII съезд Конгресса азербайджанцев Европы (КАЕ).

Согласно информации Госкомитета по работе с диаспорой, в работе съезда приняли участие лидеры 11 координационных советов, объединяющих десятки тысяч азербайджанцев в 27 европейских странах, более 50 диаспорских организаций, члены диаспоры, занятые в сфере науки, культуры, спорта, медиа и бизнеса, представители посольства Азербайджана в Бельгии, заместители председателя Государственного комитета по работе с диаспорой (ГКРД) Вагиф Сеидбеков и Эльшад Алиев.

Выступая на мероприятии, заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой (ГКРД) Вагиф Сеидбеков сказал, что КАЕ, приступивший к деятельности с 12 апреля 2004 года, в истекший период внес вклад в пропаганду азербайджанского языка и культуры, принимал участие в доведении до европейской общественности азербайджанских реалий. Руководству и членам КАЕ была выражена признательность за проделанную до сих пор работу.

Отмечено, что в соответствии со стратегией, намеченной на состоявшемся в Шуше V Съезде азербайджанцев мира, планируется предпринять важные шаги в направлении расширения масштабов диаспорской и лоббистской деятельности в Европе. С этой целью возникла необходимость в проведении структурных преобразований в КАЕ и создании единой формы управления. B качестве примера были приведены координационные советы, учрежденные в большинстве европейских стран для координации деятельности различных диаспорских организаций. “Проделанная в истекший период работа еще раз подтвердила, что деятельность координационных советов заслуживает одобрения. Мы стали свидетелями этого во время товузских событий, Отечественной войны, эвакуации наших соотечественников в период пандемии, в том числе в связи с происходящими в Украине событиями”, — поведал заместитель председателя.

По словам представителя посольства Азербайджана в Бельгии, отрадно то, что внешняя политика Азербайджана развивается по восходящей параллельно с диаспорской деятельностью в западных странах, в том числе в Бельгии, превратившейся в политический центр Европы: “Это свидетельствует об успешной внешней и диаспорской политике нашей страны, результате большого труда Государственного комитета по работе с диаспорой в этом направлении. А главное, это демонстрирует еще и самоотверженную деятельность наших уважаемых соотечественников”.

Затем на съезде был заслушан отчетный доклад Конгресса азербайджанцев Европы за истекший период. В прениях по отчету выступили председатель Женского объединения “Азери-Тюрк“ Танзиля Рустамханлы, генеральный секретарь КАЕ, сопредседатель Ассоциации Финляндия-Азербайджан Арзу Октай, почетный президент КАЕ Башар Комур, председатель «Совета азербайджанцев провинции Брабант» Офелия Бабаева, председатель Общества “Ветен“ в Дании Cафар Садиги, председатель Азербайджанской культурной ассоциации «Aзери» в Италии, профессор Миланской консерватории Маис Нуриев, руководитель Дома Азербайджана в Париже, генеральный секретарь Ассоциации друзей Азербайджана во Франции Мирвари Фаталиева, председатель Азербайджано-турецкой культурной ассоциации Нидерландов Илхан Ашкын. Выразив отношение к деятельности КАЕ, являющегося одной из крупнейших организаций в истории азербайджанской диаспоры, выступавшие выразили одобрение структурным преобразованиям, выдвинули предложения и пожелали подлежащему избранию новому составу организации успехов.

На съезде было принято решение о внесении изменений в Устав КАЕ в связи с созданием новой формы управления в соответствии с нынешними требованиями. Вместе с тем в целях координации деятельности диаспорских организаций и управления проживающими в Европе азербайджанцами из единого центра намечены новые направления стратегической деятельности КАЕ.

В соответствии с голосованием были избраны новые члены правления КАЕ.