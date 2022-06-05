В аэропорту турецкой Антальи из-за долгов авиакомпании Air Moldova задержан молдавский пассажирский самолет. Остальные рейсы в Кишинев также были отменены. Об этом сообщает РИА Новости.

В компании подтвердили, что проблемы с перелетами вызваны тем, что «турецкий провайдер сослался на предполагаемые договорные долги перед ним». При этом в Air Moldova подчеркивают, что задолженность была погашена.

«Согласно данным бухгалтерского учета, принятым после приватизации ГП «CA Moldova», после проведенных внутренних аудитов все счета поставщику были оплачены», — заявили в авиакомпании.

Из-за инцидента с самолетом пассажиры провели в воздушной гавани от 9 до 14 часов. В Air Moldova принесли извинения и заявили, что решают проблему.