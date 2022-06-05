Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо полагает, что в случае невывоза зерна из украинских портов вспыхнут новые войны в Африке, будут новые госперевороты и наплыв мигрантов в Европу. Такую точку зрения он изложил в воскресенье журналистам во время посещения Неаполя.

«Необходимо немедленно вывезти зерно из портов Украины <…>. Если мы не вывезем зерно, у нас будут новые войны в Африке, новые госперевороты, новые проявления терроризма и огромный миграционный поток из Африки в Европу. И мы не можем этого допустить», — приводит слова главы МИД агентство ANSA.