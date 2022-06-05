Явка избирателей на конституционном референдуме в Казахстане к 14:00 по местному времени составила 53,43%, преодолев необходимый порог в 50%.

Такие данные привела в воскресенье на брифинге Центральная комиссия референдума.

«В общем по стране на 14:00 получили бюллетени 6 262 973 гражданина, что составляет 53,43% от включенных в списки для голосования. Обращаю внимание, что согласно закону референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме. Таким образом, по данным Центральной комиссии референдума, установленный порог явки достигнут», — сообщила на брифинге член комиссии Анастасия Щегорцова.