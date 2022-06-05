Три человека погибли, еще минимум 12 получили ранения в ходе стрельбы на улицах города Филадельфия в США. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на представителя местной полиции.

Экстренные службы зафиксировали информацию о перестрелке около полуночи по местному времени. Когда полицейские прибыли на место, они увидели человека, который стрелял по толпе людей. Правоохранители открыли по нему огонь, однако неизвестно, достигли ли их выстрелы цели.

На месте происшествия было изъято оружие, однако, задержать на данный момент никого не удалось. Пострадавших доставили в больницы.