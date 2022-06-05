Вступление Финляндии и Швеции в НАТО создаст для России сложное военное положение в Балтийском море.

Об этом заявил глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, сообщает Reuters.

Присоединение стран к Альянсу означало бы, что побережье Балтийского моря, за исключением коротких полос вокруг российских Калининграда и Санкт-Петербурга, будет окруженно странами-членами НАТО.

«С точки зрения России, это будет очень проблематично для них в военном плане, и это очень выгодно для НАТО. Балтийское море чрезвычайно важно стратегически, это один из самых больших морских путей мира», — заявил Милли.