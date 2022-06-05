На севере Сирии грядут новые антитеррористические операции с целью завершения формирования «безопасного коридора» (на 30 км от турецкой границы). Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед функционерами правящей Партии справедливости и развития Турции в Анкаре, передает «Анадолу».

По словам президента, новые операции позволят устранить обеспокоенность Турции в вопросе национальной безопасности.

Эрдоган напомнил, что в предыдущие годы на севере Сирии были проведены операции «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь», «Источник мира», «Весенний щит», а с апреля нынешнего года уже на севере Ирака продолжается операция Pençe-Kilit.

«Все эти операции позволили разнести в пух и прах попытки формирования у южных границ Турции зоны подконтрольной террористам»,- сказал президент.

Эрдоган подчеркнул, что правительство Турции продолжает курс на максимальное повышение мощи вооруженных сил. «Наша армия должна оставаться в числе самых современных ВС мира», — подчеркнул президент.