Правительство Испании готово поставить Украине тяжелое вооружение, включая танки и зенитные ракеты, сообщает газета El Pais, ссылаясь на источники в кабмине королевства.

По информации газеты, до настоящего момента власти Испании передали украинской стороне боеприпасы, средства индивидуальной защиты и легкое вооружение — гранатометы или пулеметы. Теперь же правительство королевства готовится поставить танки Leopard и батарею зенитных ракет.

Испания также предложила Украине обучить ее военных обращению с западными танками. По данным источников издания, первоначально обучение может пройти в Латвии, где размещены 500 испанских солдат, а затем — на территории королевства.