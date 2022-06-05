Ватикан выпустил специальную серебряную монету, посвященную Украине.

Об этом сообщил посол Украины в Ватикане Андрей Юраш на своей странице в социалной сети Facebook.

«Это не просто символ, это настоящий жест в поддержку Украины: на 100-й день вторжения России в Украину Ватиканский офис филателии и нумизматики выпустил специальную серебряную монету, посвященную Украине», — отметил он.

Юраш добавил, что прибыль от продажи монеты (стоимостью 50 евро каждая) будет направлена на помощь Украине.