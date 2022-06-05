Ватикан выпустил специальную серебряную монету, посвященную Украине.
Об этом сообщил посол Украины в Ватикане Андрей Юраш на своей странице в социалной сети Facebook.
«Это не просто символ, это настоящий жест в поддержку Украины: на 100-й день вторжения России в Украину Ватиканский офис филателии и нумизматики выпустил специальную серебряную монету, посвященную Украине», — отметил он.
Юраш добавил, что прибыль от продажи монеты (стоимостью 50 евро каждая) будет направлена на помощь Украине.
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