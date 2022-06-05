Россия сознательно уничтожает украинскую культуру и историческое наследие, социальную инфраструктуру, жилые дома, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

«Российские войска снова обстреливали приграничные районы Сумщины, Николаев, города и общины Запорожской области, Харьковской. Крайне тяжелой остается ситуация в Северодонецке, где продолжаются уличные бои. Также очень тяжело в Лисичанске, Марьинке, Кураховом, других городах и общинах Донбасса. Постоянные авиационные удары, артиллерийские, ракетные обстрелы. На утро сегодняшнего дня общее количество различных российских ракет, примененных против Украины уже 2503. Наши герои держат позиции и делают все, чтобы нанести врагу максимальные потери», — заявил Зеленский.

Комментируя уничтожение Всехсвятского скита Святогорской лавры на Донетчине, он акцентировал — россияне уничтожают все, нужное для нормальной жизни украинцев.

«Россия сознательно уничтожает украинскую культуру и историческое наследие, как и социальную инфраструктуру, жилые дома — все, что необходимо для нормальной жизни. Государство, которое это делает, не может быть членом ЮНЕСКО, оставаться в ООН, будто ничего не произошло», — подчеркнул он.