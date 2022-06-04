4 июня в связи с началом пляжного сезона проведена очередная традиционная акция по очистке прибрежных территорий, посвященная 5 июня – Всемирному дню охраны окружающей среды и 30-й годовщине партнерства между ООН и Азербайджаном.

Основной целью мероприятия, организованного общественным объединением IDEA совместно с Министерством экологии и природных ресурсов, Фондом молодежи, ОАО «Чистый город» и азербайджанским представительством ООН, который был реализован на пляже в поселке Шувелян, была очистка прибрежных территорий, предотвращение их загрязнения бытовыми отходами, просвещение общественности и привлечение молодежи к мерам по поддержанию чистоты на побережье.

Акция, прошедшая под девизом «Пусть берега будут чистыми» является 17-й по счету акцией, прошедшей с массовым участием молодежи на берегах Каспийского моря.

В ходе акции участники мероприятия, оснащенные необходимым санитарным инвентарем, отсортировали собранный мусор.

С целью более эффективной организации процесса сбора отходов на территорию была привлечена специальная техника. Собранный мусор был отправлен на завод по сортировке твердых бытовых отходов в поселке Балаханы.