Любые переговоры о мире в Украине за ее спиной неприемлемы, поскольку за спиной нашей страны более 100 дней войны полномасштабной войны с «второй армией мира».

Об этом в эфире совместного информационного марафона UAразом заявил советник председателя ОП Михаил Подоляк.

«Сегодня было бы странно считать, что за спиной Украины, которая уже более 100 дней спокойно себе воюет с большой, мощной, как еще вчера говорили, Россией… Невозможно, чтобы за спиной Украины кто-то что-то заключал. Ведь мы доказали свою, мягко говоря, способность воевать в полном объеме даже с такой страной, которая себя считает империей», — сказал он.

Подоляк отметил, что за спиной президента Владимира Зеленского также невозможно вести какие-то переговоры с РФ об Украине, поскольку «он очень жесткий человек и скажет все в глаза любому».

Он также прокомментировал телефонные звонки президенту РФ Владимиру Путину от западных политиков, что активизировались в последнее время. Подоляк отметил, что большинство этих политиков устала от войны в Украине и хотят закончить ее любой ценой. Однако советник главы ОП подчеркнул, что Украина не позволит пожертвовать своими интересами.

«Они как будто делают какие-то шаги и таким образом сами себя успокаивают. «Смотрите, мы позвонили Путину, о чем-то с ним поговорили, то есть уже внесли какую-то там помощь Украине», но это не так. С Путиным разговаривать нет смысла, потому что у него уничтожение государственности Украины – это ключевой и принципиальный вопрос», – заявил он.

По его убеждению, для достижения своей цели Путин потратит любое количество ресурсов. Именно поэтому разговоры с ним возможны только с позиции силы.

«Поэтому пусть западные лидеры себе проводят разговоры. А мы будем доказывать в новом формате, что такое сегодня Украина и что такое сегодня Россия. И мы это докажем обязательно», – подчеркнул он.