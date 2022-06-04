Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил в субботу, что Анкара не ограничена временными рамками в вопросе принятия решения по членству в НАТО Швеции и Финляндии.

Таким образом он ответил на вопрос Anadolu, прояснится ли к саммиту НАТО ситуация с позицией его страны, выступающей против членства в Североатлантическом альянсе двух скандинавских стран.

«Саммит чрезвычайно важен. Конечно, в условиях новой конъюнктуры, в свете войны в Украине и других событий успех саммита НАТО имеет в высшей степени значение для укрепления в его рамках сотрудничества и солидарности. В этой связи крайне важно, чтобы опасения Турции в сфере национальной безопасности принимались во внимание, что является существенным с точки зрения укрепления блока. Ведь НАТО — прежде всего альянс безопасности, а не организация экономического сотрудничества или туристическое сообщество», — подчеркнул Калын.

По его мнению, Швеции и Финляндии необходимо выполнить требования, которые им в вопросе членства в НАТО выдвигает Турция. «Это процесс, мы не скованны здесь какими-то рамками, в том числе о необходимости завершения процесса до саммита НАТО. Здесь важно, какие открытые, конкретные и четкие шаги в вопросе борьбы с терроризмом совершат Швеция и Финляндия. Процесс будет продвигаться исходя из этого», — сказал представитель президента Турции.

Калын также сообщил, что в саммите НАТО в Мадриде примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.