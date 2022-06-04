Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр нефти Ирана Джавад Оуджи подписали в пятницу в Баку меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым поставки газа из Туркменистана в Азербайджан через территорию Ирана вырастут вдвое, сообщает IRNA.

Согласно подписанному 28 ноября 2021 года в Ашхабаде трехстороннему соглашению Азербайджана, Ирана и Туркменистана, поставки газа из Туркменистана в Азербайджан через территорию Ирана начались в январе 2022 года. В соответствии с достигнутыми договоренностями ежегодный объем своповых поставок газа планировался на уровне 1,5 млрд кубометров. Таким образом, ежегодный объем поставок газа может увеличиться как минимум до 3 млрд кубометров.

Тегеран и Баку договорились о создании ирано-азербайджанского комитета по изучению совместных месторождений в Каспийском море.

В ходе встречи в пятницу стороны обменялись мнениями о состоянии торгово-экономических связей Баку и Тегерана, обсудили возможности расширения сотрудничества в ряде областей, в том числе в нефтегазовой, и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.