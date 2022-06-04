Российская армия разместила систему ПВО в районе аэропорта Камышлы и начала разведывательные полеты над районом Талль-Рыфат, пишет Anadolu.

По данным источников издания в сирийском городе Камышлы, что в 18 км от границы Турции, в последние дни российские военные на севере Сирии активизировались.

Самолеты ВКС РФ периодически кружат над районом Талль-Рыфат, подконтрольным курдским террористам.

По поступившим сведениям, российские военные 30 мая не разрешили представителям Ирана принять участие в заседании с участие сторонников Башара Асада и главарей террористов.

Российская сторона также не позволила проиранским отрядам боевиков разместить РСЗО «Град» в районе Нубуль Захра близ Талль-Рыфата.

На следующие день (31 мая) российские военные предупредили сторонников Асада и главарей боевиков о недопустимости размещения проиранских боевиков в районе аэропорта Миннаг.

Российские военные на данный момент дислоцированы в 3 км к западу от райцентра Талль-Рыфата – в местечке, именуемом Мельницей Файсала. Численность российских военных на данной территории в последние дни не снижалась.

Кроме того, небольшой контингент российских военных расквартирован в подконтрольном сторонникам Асада аэропорта Камышлы. Большая часть этой провинции Сирии на данный момент контролируется террористами.

Накануне в этом аэропорту приземлился транспортный самолет России, достававший на аэродром зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С1».

Рост российского военного присутствия также фиксируется в сирийских районах Айн-Иса, Талль Темир, Мюнбич и Айн-аль-Араб.