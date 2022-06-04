Беларусь может вступить в войну, если Владимир Путин «дожмёт» Александра Лукашенко. Такую возможность допускает украинский военный эксперт Олег Жданов.

«Хочу акцентировать внимание на волынском направлении. Там белорусская армия. Мы знаем, что они могут выставить 20−25 тысяч войск. И мы наблюдаем за белорусской армией в том плане, что есть понимание: Путин может дожать Лукашенко, и тот отдаст приказ на наступление белорусской армии на Украину. Не исключаем такой возможности. Поэтому ведем наблюдение за участком границы и держим там необходимое количество войск для защиты нашей территории», — отметил Жданов.

При этом, он отмечает, что северное направление — самое неудобное для наступающей стороны: болота и леса — не развернуться. Конечно, белорусское командование это понимает и не горит желанием повторить печальный опыт россиян в первые недели войны. Кроме того, по мнению Жданова, Лукашенко сдерживает и внутренний вопрос — вступление в войну может привести к социальному взрыву, потому что этого не хотят как население, так и военные.