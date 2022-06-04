Не менее семи американских военных советников, включая генералов и не считая других офицеров НАТО, на постоянной основе находятся в украинском Генштабе, контролируя и консультируя действия ВСУ на всех этапах.

По информации CNN, генерал-майор Дэвид Болдуин, который возглавляет один из военных департаментов США, практически в режиме реального времени обрабатывает запросы Украины на поставки вооружений.

«Примерно раз в неделю Болдуин проводит видеозвонки с высшим руководством украинских вооруженных сил», — сообщает CNN. И каждый день он «обменивается текстовыми сообщениями и звонит один на один по поводу общей ситуации».

По словам Болдуина, на уровне штаба бригадные генералы и полковники гвардии работают с атташе по вопросам обороны Украины и украинскими руководителями, чтобы уточнить их запросы на системы вооружения.

Генерал-майор сообщил, что проводится обучение украинцев западным системам вооружений. «Украинцы очень быстро схватывают», — сообщил Болдуин.