Мировые цены на пшеницу падают, возвращаясь к тому же уровню, что и 2 месяца назад, после того как президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова выпустить корабли с зерном из украинских портов.

Об этом сообщает ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti. Речь идет о снижении цен на порядка 10%.

Это следует из анализа Coldiretti на еженедельном закрытии Чикагской торговой палаты, где пшеница на фьючерсном рынке котировалась на уровне 10,4 доллара за бушель (27,2 кг). Цены на кукурузу для корма для животных также падают до 7,27 доллара за бушель — снижение на 6,4% за 3 дня.