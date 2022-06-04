Украина может вернуться к переговорам с Россией для прекращения войны, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью изданию «Медуза».

По его словам, для возобновления переговоров должна измениться военная ситуация. Сейчас Россия считает, что из-за большой концентрации сил на Донбассе может диктовать украинцам свои условия, но когда видимого преимущества не будет — Кремлю придется вернуться к переговорному процессу.

Еще одно условие — Россия должна перестать настолько активно обстреливать города крылатыми ракетами. Прекращение обстрелов покажет, что она готова разговаривать. Пока же Кремль пытается давить на Украину и Запад с помощью шантажа: предлагает разблокировать продовольственные поставки в обмен на снятие санкций.

«Судя по публичным заявлениям различных субъектов Российской Федерации, мы понимаем, что ребята мягко говоря очень глубоко погружаются в неадекватность. В принципе, это тоже стратегия. Потом в рамках международного трибунала ты можешь сказать, что был в состоянии аффекта и не отдавал отчет своим действиям», — высказался советник главы ОП.

Он добавил, что в переговорах должны участвовать адекватные и интеллектуальные люди, которые вникают в причинно-следственные связи, а не используют пропагандистские клише, как сейчас это делает российская делегация. Как считает Михаил Подоляк, все вопросы в РФ сейчас исключительно принимает только президент Владимир Путин, поэтому ей не хватает субъектности. В результате участники переговоров «как попугаи» цитируют своих пропагандистов вместе того, чтобы приводить конструктивные аргументы.

«Если решение принимает только господин Путин, то, наверное, весь переговорный процесс должен идти по линии президентов. Возможно, в присутствии делегаций и тех или иных посредников», — предположил представитель ОП. — «Но подготовка встречи президентов должна решаться на уровне переговорных групп. И это, кстати, можно было бы возобновить».