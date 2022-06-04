В Казахстане изменят название марки нефти, которую поставляют на экспорт через российские порты, пишет Reuters.

Казахстанская нефтегазовая компания «СНПС-Актобемунайгаз» решила отделить свое сырье от российского «в связи с недавними значительными геополитическими изменениями… и чтобы избежать негативного влияния изменений на экспорт казахстанской нефти через российские порты».

С июня, по данным издания, казахстанская смесь носит название KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil, Казахстанская экспортная смесь сырой нефти).

Ранее нефть, произведенная в Казахстане, смешивалась с российской для получения стандартизированных экспортных сортов — Российской экспортной смеси сырой нефти (REBCO/Urals) и Siberian Light.