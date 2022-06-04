Глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених полагает, что посредником в украинском конфликте могут быть страны, чья роль была бы приемлема и для Киева, и для Москвы.

«Это могут быть те, кто воздержался от осуждения России на заседании Генассамблеи ООН. К примеру, Индия, Китай или ЮАР», — предположил политик, слова которого приводит в субботу агентство ДПА. Сам он предпочел бы ООН в качестве посредника, но сомневается, что это подойдет Москве.

Германия, по его словам, для этой роли не подходит. «С точки зрения России, мы сразу заняли слишком четкую позицию, осудили войну и начали выступать в пользу санкций, — отметил Мютцених в интервью порталу «Тэ-онлайн». — Это делает нас для России неприемлемым посредником».

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целями являются демилитаризация и денацификация страны.