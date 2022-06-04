Случилось то, что должно было случиться давно. Чаша терпения Азербайджана переполнилась от бесконечных провокаций, которые каплями, но с завидным упорством выдавались Россией.

Ни для кого не секрет, что Москва всегда благосклонно относилась к своему форпосту на Южном Кавказе – Армении.

Нежное поглаживание по голове неугомонных армян со стороны российской «мамы» наглядно проявилось в ходе 44-дневной войны, Российские СМИ, выполняя заказ российских медиамагнатов армянского происхождения, дабы угодить своим хозяевам, выпрыгивали вон из кожи.

Чего только мы не услышали и не насмотрелись во время войны! В то время как азербайджанские воины, по меткому выражению президента Ильхама Алиева, гнали армянских оккупантов с наших земель как побитых собак, на российских пабликах царила благодушная атмосфера. Мол, все хорошо, прекрасная маркиза, и скоро в Баку будет устроено всеармянское чаепитие. До наших воинов эта информация доходила, и они, словно, издеваясь над армяно-российским тандемом, освобождали свои земли.

Примечательно, что, несмотря на всю ложь и информацию клеветнического характера, которые изрыгали некоторые российские СМИ во время 44-дневной войны, ни одно информационное агентство северного соседа не было заблокировано в Азербайджане.

И это при том, что Баку имел полное право на это, так как, повторюсь, СМИ РФ в угоду своим армянским хозяевам, поливали нашу страну грязью. Однако Баку, несмотря на всякого рода провокации, проявлял завидную выдержанность и толерантность, до последнего надеясь, что российское медийное пространство сделает соответствующие выводы.

Увы, наша терпимость была воспринята как слабость. И как следствие этого ошибочного вывода, выпады в адрес Азербайджана участились.

Однако всему приходит конец, и последней каплей в чаше терпения стало интервью РИА Новости двуногого существа из Карабаха Артака Бегларяна.

И это недоразумение, которое своим видом подтверждает теорию Дарвина «О происхождении человека», дает интервью «РИА Новости».

А тут происходит самое интересное. «РИА Новости» берет интервью. То есть, в данном случае, ответственность за столь гнусную провокацию целиком и полностью ложится тяжким бременем на российское агентство. При этом, РИА Новости, вопреки всем международным нормам права, выставила этого клоуна в качестве «госминистра нкр». Не добавив ни «непризнанная», ни «самопровозглашенная», не взяв в кавычки.

И это при том, что Азербайджаном и Россией была принята декларация о союзничестве, одним из основных пунктов которой как раз и является уважение к суверенитету и территориальной целостности стран. Но это на бумаге. Как говорится, российская бумага все стерпит. А на деле мы видим то, что видим.

В конечном счете, Баку принял абсолютно верное решение, заблокировав вещание информационной помойки РИА Новости (кстати, одиозная Маргарита Симоньян входит в состав руководства агентства). Немного запоздалое решение, но верное.

И данное решение приобретают особую значимость на фоне блокировки в РФ некоторых азербайджанских информационных сайтов, в том числе и Minval.az, после военной агрессии России в отношении Украины.

А вся наша «вина» заключалась в том, что, следуя журналистской этике, мы предоставляли читателям точку зрения обеих конфликтующих сторон. Но Москве объективизм априори претил.

Впрочем, «РИА Новости» создал неплохой прецедент. Было бы неплохо азербайджанским сайтам взять интервью у губернатора Калининградской области, и преподать беседу как с главой Кенигсбергской области. Тем более, что это соответствует историческим реалиям. Или поговорить, к примеру, с местными властями островов Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, представив их как часть Японии. Что будет соответствовать и международному праву, кстати говоря.

Но вот окажется ли достаточным заблокировать сайт РИА «Новости»?

А тут есть сомнения. Потопу как ситуация напоминает попытку лечить пилюлями больного, которому требуется срочная операция.

Ни для кого не секрет, что в Азербайджане не только доступны российские информационные сайты — в нашей стране посредством кабельного телевидения еще и вещают различные российские телеканалы. Которые в большинстве своем в лучшем выбрасывают на рынок не особо привередливых азербайджанских зрителей низкопробные юмористические передачи, либо американские боевики. В худшем — переполненные фейками «новости» и политические ток-шоу со всей их агрессией и обещаниями «сбросить на Азербайджан ядерную бомбу», «долбануть по Алма-Ате», планами захватывать территории соседних стран и «экспертами» вроде Багдасарова или Миграняна. Основной контент вещания почти всех спутниковых российских каналов преследует главную цель, которая сводится к постулату: «Россия – всему голова».

Даже в юмористических шоу (которыми, кстати, заправляют те же армяне), нет-нет, проскальзывает нотки великоросского шовинизма. И все это, и прежде всего передачи новостного характера, однобокие политические ток-шоу, ставят перед собой очевидную цель — зомбировать по крайней мере аполитичную прослойку азербайджанского общества. Что в будущем может создать серьезные проблемы для нас.

В связи с этим возникает вопрос: нужна ли азербайджанскому зрителю российская ложь, которая просачивается даже чуть ли не с мультиков? Ответ однозначен.

Есть и еще одна сторона вопроса — рекламный рынок. Где многие транснациональные компании просто не считают необходимым платить за рекламу азербайджанским СМИ и телеканалам, рассчитывая, что обо всех их «товарных новостях» зритель узнает из российского эфира. Что понятным образом бьет по карманам азербайджанских СМИ.

А это значит, что нам уже необходимо продумать следующие шаги. И зачищать от российских фейков и агрессивных ток-шоу, которые местные острословы уже переименовали в «дог-шоу», и «кабельный эфир». Не дожидаясь, пока нас «клюнет» — нет, не жареный петух, а глиняный петушок из киевского пригорода, чудом устоявший на полке, висевшей на стене разрушенного дома.

Сергей Иванов, автор Minval.az