Случилось то, что должно было случиться давно. Чаша терпения Азербайджана переполнилась от бесконечных провокаций, которые каплями, но с завидным упорством выдавались Россией.
Ни для кого не секрет, что Москва всегда благосклонно относилась к своему форпосту на Южном Кавказе – Армении.
Нежное поглаживание по голове неугомонных армян со стороны российской «мамы» наглядно проявилось в ходе 44-дневной войны, Российские СМИ, выполняя заказ российских медиамагнатов армянского происхождения, дабы угодить своим хозяевам, выпрыгивали вон из кожи.
Чего только мы не услышали и не насмотрелись во время войны! В то время как азербайджанские воины, по меткому выражению президента Ильхама Алиева, гнали армянских оккупантов с наших земель как побитых собак, на российских пабликах царила благодушная атмосфера. Мол, все хорошо, прекрасная маркиза, и скоро в Баку будет устроено всеармянское чаепитие. До наших воинов эта информация доходила, и они, словно, издеваясь над армяно-российским тандемом, освобождали свои земли.
Примечательно, что, несмотря на всю ложь и информацию клеветнического характера, которые изрыгали некоторые российские СМИ во время 44-дневной войны, ни одно информационное агентство северного соседа не было заблокировано в Азербайджане.
И это при том, что Баку имел полное право на это, так как, повторюсь, СМИ РФ в угоду своим армянским хозяевам, поливали нашу страну грязью. Однако Баку, несмотря на всякого рода провокации, проявлял завидную выдержанность и толерантность, до последнего надеясь, что российское медийное пространство сделает соответствующие выводы.
Увы, наша терпимость была воспринята как слабость. И как следствие этого ошибочного вывода, выпады в адрес Азербайджана участились.
Однако всему приходит конец, и последней каплей в чаше терпения стало интервью РИА Новости двуногого существа из Карабаха Артака Бегларяна.
И это недоразумение, которое своим видом подтверждает теорию Дарвина «О происхождении человека», дает интервью «РИА Новости».
А тут происходит самое интересное. «РИА Новости» берет интервью. То есть, в данном случае, ответственность за столь гнусную провокацию целиком и полностью ложится тяжким бременем на российское агентство. При этом, РИА Новости, вопреки всем международным нормам права, выставила этого клоуна в качестве «госминистра нкр». Не добавив ни «непризнанная», ни «самопровозглашенная», не взяв в кавычки.
И это при том, что Азербайджаном и Россией была принята декларация о союзничестве, одним из основных пунктов которой как раз и является уважение к суверенитету и территориальной целостности стран. Но это на бумаге. Как говорится, российская бумага все стерпит. А на деле мы видим то, что видим.
В конечном счете, Баку принял абсолютно верное решение, заблокировав вещание информационной помойки РИА Новости (кстати, одиозная Маргарита Симоньян входит в состав руководства агентства). Немного запоздалое решение, но верное.
И данное решение приобретают особую значимость на фоне блокировки в РФ некоторых азербайджанских информационных сайтов, в том числе и Minval.az, после военной агрессии России в отношении Украины.
А вся наша «вина» заключалась в том, что, следуя журналистской этике, мы предоставляли читателям точку зрения обеих конфликтующих сторон. Но Москве объективизм априори претил.
Впрочем, «РИА Новости» создал неплохой прецедент. Было бы неплохо азербайджанским сайтам взять интервью у губернатора Калининградской области, и преподать беседу как с главой Кенигсбергской области. Тем более, что это соответствует историческим реалиям. Или поговорить, к примеру, с местными властями островов Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, представив их как часть Японии. Что будет соответствовать и международному праву, кстати говоря.
Но вот окажется ли достаточным заблокировать сайт РИА «Новости»?
А тут есть сомнения. Потопу как ситуация напоминает попытку лечить пилюлями больного, которому требуется срочная операция.
Ни для кого не секрет, что в Азербайджане не только доступны российские информационные сайты — в нашей стране посредством кабельного телевидения еще и вещают различные российские телеканалы. Которые в большинстве своем в лучшем выбрасывают на рынок не особо привередливых азербайджанских зрителей низкопробные юмористические передачи, либо американские боевики. В худшем — переполненные фейками «новости» и политические ток-шоу со всей их агрессией и обещаниями «сбросить на Азербайджан ядерную бомбу», «долбануть по Алма-Ате», планами захватывать территории соседних стран и «экспертами» вроде Багдасарова или Миграняна. Основной контент вещания почти всех спутниковых российских каналов преследует главную цель, которая сводится к постулату: «Россия – всему голова».
Даже в юмористических шоу (которыми, кстати, заправляют те же армяне), нет-нет, проскальзывает нотки великоросского шовинизма. И все это, и прежде всего передачи новостного характера, однобокие политические ток-шоу, ставят перед собой очевидную цель — зомбировать по крайней мере аполитичную прослойку азербайджанского общества. Что в будущем может создать серьезные проблемы для нас.
В связи с этим возникает вопрос: нужна ли азербайджанскому зрителю российская ложь, которая просачивается даже чуть ли не с мультиков? Ответ однозначен.
Есть и еще одна сторона вопроса — рекламный рынок. Где многие транснациональные компании просто не считают необходимым платить за рекламу азербайджанским СМИ и телеканалам, рассчитывая, что обо всех их «товарных новостях» зритель узнает из российского эфира. Что понятным образом бьет по карманам азербайджанских СМИ.
А это значит, что нам уже необходимо продумать следующие шаги. И зачищать от российских фейков и агрессивных ток-шоу, которые местные острословы уже переименовали в «дог-шоу», и «кабельный эфир». Не дожидаясь, пока нас «клюнет» — нет, не жареный петух, а глиняный петушок из киевского пригорода, чудом устоявший на полке, висевшей на стене разрушенного дома.
Сергей Иванов, автор Minval.az
что это за Сергей Иванов ?категорически против закрытия чего либо..надо знать всё что пишут..минвал в обще что пишет про Украину через пару дней выясняется что 90 процентов это фейки . поставил этот риа новости бегларяна так мы знаем что есть такой урод и его мысли .. надо не закрывать новостные сайты а добиваться чтоб они писали так как соответствует договору между нашими странами ….только тут есть один нюанс -ни минвал ни оху аз ни хаггын аз да и большинство наших сайтов сами не соответствуют этим положениям пееписывая фейки алля Арестович .
Что за «я»? Сам записался в безымянное существо, лучше бы промолчал с тряпкой во рту и не вмешивался в мужские разговоры.
Таким как вы милы Соловьевы и Скабеевы, а нам не нужны пропагандисткие каналы РФии, пусть сами смотрят свои зомби каналы.
РУССКИЙ ВОЕННЫЙ КОРАБЛЬ?:)))))