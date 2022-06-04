Сотрудники столичной полиции задержали в Ясамальском районе директора компании Kaspian İnşaat MB, жителя села Сарван Сабирабадского района Рафета Ганиева, который считался мертвым.

Оказалось, что мужчина инсценировал свою смерть, чтобы избежать уголовной ответственности.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Известно, что 25 ноября 2021 года в автомобиле марки KIA, принадлежавшем Рафету Ганиеву, был обнаружен полностью обгоревший труп, в связи с чем предположили, что это останки указанного мужчины. Однако в ходе расследования было установлено, что проходящий подозреваемым по делу о мошенничестве при продаже квартир директор строительной компании Р.Ганиев умышленно поджег свой автомобиль, предварительно бросив в него кости неизвестного происхождения, чтобы инсценировать свою смерть.

Выясняются обстоятельства поджога автомобиля и характер происхождения костей.