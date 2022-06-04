В столице Армении в результате столкновения между оппозиционными демонстрантами и полицией у резиденции премьер-министра Никола Пашиняна в пятницу госпитализированы 60 человек, сообщает Интерфакс.

«В результате инцидента на перекрестке улиц Прошян-Демирчян пострадали и полицейские, и гражданские лица. В различные медцентры госпитализированы 60 человек. Из них 39 — полицейские», — говорится в сообщении ведомства.

Утром в субботу 50 человек были выписаны, состояние остальных — удовлетворительное.

Столкновения между оппозиционными демонстрантами и силами полиции произошли у комплекса правительственных дач в центре Еревана, где проживает премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Пресс-служба полиции Армении сообщила, что задержаны 11 человек, возбуждены уголовные дела.

Как передает корреспондент «Интерфакса», возглавляемое вице-спикером парламента Армении, членом партии «Дашнакцутюн» Ишханом Сагателяном шествие ранее направилось от здания правительства к резиденции Пашиняна, чтобы встретиться с ним и передать требования оппозиции. Затем протестующие попытались вновь отправиться к парламенту, где еще находились некоторые оппозиционные депутаты для участия в созванном оппозицией внеочередном заседании по армяно-азербайджанским и армяно-турецким отношениям. Сагателян потребовал от полиции открыть путь в парламент, который находится неподалеку от комплекса правительственных дач. После этого между демонстрантами и полицией начались столкновения.

Полиция применила спецсредства, светошумовые гранаты и задержала часть демонстрантов.

Заместитель начальника полиции Армении Арам Ованнисян заявил журналистам, что полиция приняла решение о применении светошумовых гранат после того, как со стороны демонстрантов в сторону правоохранителей полетели камни.

В Ереване с 17 апреля проводятся организованные оппозицией антиправительственные акции, шествия и митинги. Волна протестов в Армении возникла после выступления премьер-министра Никола Пашиняна в парламенте, где он предложил «опустить планку в вопросе статуса Карабаха» и высказался за подписание соглашения о мире с Азербайджаном.