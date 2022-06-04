Отсутствие патриарха Московского и всея Руси Кирилла в санкционном списке Евросоюза демонстрирует единодушие стран-членов этого объединения. Такое заявление сделал в пятницу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Исключение из чёрного списка патриарха Кирилла демонстрирует издержки внешней политики, основанной на единодушии», — написал он в Twitter.

От себя же глава европейской дипломатии добавил, что религиозные лидеры «не должны быть ограждены от ответственности» за поддержку российской военной спецоперации на Украине.