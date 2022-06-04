Заседание трехсторонней Рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России состоялось сегодня в Москве. Такое сообщение опубликовано на сайте правительства РФ.

В нем уточняется, что 10-е заседание трехсторонней Рабочей группы прошло под совместным председательством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева, вице-премьер-министра Армении Мгера Григоряна и заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука.

«Стороны обсудили и сблизили позиции по вопросам пограничного, таможенного и иных видов контроля, а также безопасного следования граждан, транспортных средств и грузов по автомобильным и железным дорогам через территории Азербайджанской Республики и Республики Армения», — пояснили в кабмине.

Кроме того, на заседании был проведен обмен мнениями по поводу возможных маршрутов прохождения автодороги, обеспечивающей транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Армении.

«Стороны продолжат работу по реализации договоренностей лидеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации относительно разблокирования транспортных связей в регионе», — заключили в правительстве РФ.