Швеция и Финляндия должны четко продемонстрировать отказ от поддержки Рабочей партии Курдистана для вступления в НАТО. Об этом заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с генеральный секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Стороны обсудили вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Президент Эрдоган заявил, что обеспокоенность Турции относительно вступления Швеции и Финляндии в НАТО основана на законных требованиях. Президент Эрдоган подчеркнул, что обе страны должны четко продемонстрировать, что они отказались от поддержки терроризма, сняли санкции с Турции и готовы продемонстрировать солидарность с альянсом», — сообщили журналистам в канцелярии турецкого президента.

В свою очередь Столтенберг отметил, что «ожидания Турции, являющейся ключевым союзником, должны быть выполнены».