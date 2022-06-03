Президент Украины Владимир Зеленский посвятил свое традиционное вечернее обращение 100 дням войны в Украине.

В сегодняшнем обращении президент перечислил слова и понятия, которые появились в лексиконе с 24 февраля 2022 года. В общей сложности президент назвал 100 слов, которые считает символами новой украинской истории, в частности:

В 2014 году Россия пришла в Украину со словом «война», а 24 февраля добавила к нему слово «полномасштабная»;

«Паляница», «Стугна», «Казак», «Змеиный» и «Чернобаевка». По мнению Зеленского, в последнем слове можно увидеть все об украинском сопротивлении и о врагах;

«Байрактар», Harpoon, HIMARS, Starlink, Javelin, «Нептун», «Жешув» и «ленд-лиз». Последнее отображает 100 дней борьбы, дипломатии и поддержки;

Больше чем просто слова — «Гостомель», «Ахтырка», «Бородянка», «Чернигов», «Харьков», «Херсон», «Изюм», «Мелитополь» и «Азовсталь»;

«Волноваха», «Салтовка», «Попасна» и «Северодонецк» — слова, которые хочет стереть противник, но украинская сторона напишет их и слова «Буча» и «Мариуполь» рядом со словом «трибунал»;

Украина избегает слова «беженцы», но словом «переселенцы» надеется, что будущее миллионов украинцев будет на родине.

