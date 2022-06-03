Белорусская армия получала приказ о нападении на Украину, но высшее военное командование его затормозило.

Об этом во время разговора с Марком Фейгиным рассказала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

По ее данным, военное командование получало приказ о наступлении на Украину. Однако офицеры четко понимали, что войско деморализовано и не желает присоединяться к русским в этой кровавой войне.

«Такой приказ отдал (о нападении Беларуси на Украину) Лукашенко. Но высшие офицерские чины понимали, что солдаты белорусские деморализованы, у них нет никакого желания наступать и присоединяться к российским войскам.

