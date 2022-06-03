Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не получала от РФ никаких гарантий безопасного прохода судов с зерном из украинских портов.

Он отметил, что Украина готова создать все нужные условия для возобновления экспорта украинского зерна из порта Одессы.

«Вопрос в том, как сделать так, чтобы РФ не злоупотребляла торговым путем для нападения на Одессу. Пока никаких гарантий со стороны России. Мы ищем решение вместе с ООН и партнерами», — подчеркнул министр.