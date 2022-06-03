Россия не препятствует вывозу украинского зерна. Об этом в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» заявил президент РФ Владимир Путин. Кроме того, российский лидер назвал для этого несколько возможных способов.

«Что касается вывоза украинского зерна. Мы не препятствуем этому! И существует несколько способов вывоза зерна. Первый – пожалуйста, можно вывозить через порты, которые находятся под контролем Украины. Прежде всего это Черноморского бассейна – Одесса и близлежащие порты», — сказал он.

Глава государства вновь обратил внимание, что корабли с зерном смогут беспрепятственно выйти из портов после того, как Киев их разминирует. Причём Россия гарантирует их мирный проход без всяких проблем в международные воды. Говоря о другой возможности, Путин также упомянул порты Азовского моря, Бердянска и Мариуполя, находящиеся под контролем РФ, где сейчас заканчиваются работы по разминированию.

Кроме того, президент РФ отметил, что можно вывозить украинское зерно через Дунай и Украину, Венгрию или Польшу. По его словам, там действительно существуют проблемы технического характера, в частности, нужно менять вагонные тележки. Однако глава государства заверил, что это дело нескольких часов. При этом самым простым способом он назвал путь через Беларусь, однако озвучил для этого необходимое условие.

«Самое простое и самое лёгкое — вывоз через Беларусь, потому что оттуда – сразу в порты Прибалтики, в Балтийское море и дальше в любую точку планеты», — отметил Путин, добавив, что для этого потребуется снять санкции с Беларуси.

