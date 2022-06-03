Русские продолжают штурм Северодонецка, имеют частичный успех.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
ВСУ отбили наступление российских войск в направлениях Бахмута, Соледара и Лисичанска.
Враг пытался захватить левый берег Северского Донца, чтобы создать условие для форсирования реки.
На Славянском направление противник перебросил до 20 БТГ с целью возобновить наступление. Штурм Барвенкового и Святогорска у россиян не удался.
Под Харьковом группировки россиян сосредоточили усилия на сдерживании продвижения ВСУ к границе с Россией.
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